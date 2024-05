TUI Aktie News: TUI reagiert am Dienstagmittag positiv

TUI im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von TUI. Zuletzt ging es für das TUI-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 6,68 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von TUI zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 6,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TUI-Aktie sogar auf 6,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,57 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.635.929 TUI-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,02 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TUI-Aktie mit einem Kursplus von 19,96 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,37 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 53,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,460 EUR. Im Vorjahr erhielten TUI-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TUI ein Ergebnis je Aktie von -0,56 EUR vermeldet. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,09 EUR je TUI-Aktie belaufen.

