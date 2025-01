TUI Aktie News: TUI verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TUI gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 8,04 EUR.

Die TUI-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 8,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TUI-Aktie bisher bei 8,02 EUR. Bei 8,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 402.015 TUI-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2024 erreicht. 10,45 Prozent Plus fehlen der TUI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 5,05 EUR. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 37,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass TUI-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,068 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TUI 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,73 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI gewährte am 11.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte TUI am 18.02.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von TUI.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

