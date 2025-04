TUI Aktie News: TUI stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der TUI-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,82 EUR.

Die TUI-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,82 EUR. Die TUI-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,88 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte TUI-Aktie bei 6,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,84 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 141.324 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 25,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,063 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.02.2025. TUI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,24 Prozent auf 4,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von TUI rechnen Experten am 20.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

