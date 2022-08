TUI Aktie News: TUI am Mittag billiger

Aktien in diesem Artikel TUI 1,49 EUR

Um 12:22 Uhr rutschte die TUI-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,49 EUR ab. Bei 1,48 EUR markierte die TUI-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TUI-Aktien beläuft sich auf 1.334.504 Stück.

Bei 3,66 EUR erreichte der Titel am 09.10.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,38 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,42 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 4,57 Prozent könnte die TUI-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 11.05.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI ein EPS von -0,72 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.128,40 EUR – ein Plus von 354,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 468,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die TUI-Bilanz für Q4 2022 wird am 14.12.2022 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,026 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

