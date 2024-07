TUI Aktie News: TUI präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TUI. Zuletzt sprang die TUI-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 6,14 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 6,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 6,20 EUR. Mit einem Wert von 6,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 857.071 TUI-Aktien den Besitzer.

Bei 8,02 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

TUI-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TUI am 15.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,56 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 3,65 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TUI 3,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je TUI-Aktie.

