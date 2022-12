TUI Aktie News: TUI am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TUI 1,51 EUR

Das Papier von TUI befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 1,52 EUR ab. Die TUI-Aktie sank bis auf 1,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.347.937 TUI-Aktien.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 57,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 1,17 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2022). Der aktuelle Kurs der TUI-Aktie ist somit 30,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1,93 EUR für die TUI-Aktie.

TUI ließ sich am 14.12.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TUI ein EPS von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 126,20 Prozent auf 7.614,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.366,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die TUI-Bilanz für Q1 2023 wird am 14.02.2023 erwartet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte TUI möglicherweise am 13.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,215 EUR je TUI-Aktie.

