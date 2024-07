TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Plus

TUI im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von TUI. Im XETRA-Handel gewannen die TUI-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:45 Uhr 0,7 Prozent auf 6,12 EUR. Die TUI-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 463.185 TUI-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,02 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Der derzeitige Kurs der TUI-Aktie liegt somit 23,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 4,37 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,70 EUR je TUI-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI -0,56 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TUI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,07 EUR je TUI-Aktie.

