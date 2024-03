TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nordex von vor 5 Jahren angefallen

FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung. Amazon: Mehr als sieben Millionen gefälschte Artikel gestoppt. Qantas untersucht Airbus-Flugzeug nach einem Triebwerksproblem. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge - Weniger Dividende. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen.