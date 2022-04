Uber Aktie News: Uber macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Uber 32,16 EUR

Das Papier von Uber legte um 16:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 32,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 32,85 EUR. Bei 32,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 1.367 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.04.2021 bei 51,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,89 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 USD je Uber-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 09.02.2022. Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von -0,54 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 45,22 Prozent auf 3,17 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Am 09.02.2022 dürfte die Q4 2021-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2022-Bilanz auf den 02.06.2022.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,162 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

