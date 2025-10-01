Uber Aktie News: Uber am Nachmittag im Plus

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 98,26 USD zu.

Die Uber-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 98,26 USD. In der Spitze gewann die Uber-Aktie bis auf 99,07 USD. Bei 97,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 346.864 Uber-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,98 USD. Dieser Kurs wurde am 23.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 10,70 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uber einen Gewinn von 2,91 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

