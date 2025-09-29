Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 97,82 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 97,82 USD ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 97,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 99,59 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.968 Stück gehandelt.
Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 10,70 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Uber-Aktie in Rot: Stadt Essen verbietet sehr niedrige Preise bei Fahrten
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen