DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.130 -0,4%Nas22.537 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen! Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen!
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kursentwicklung im Fokus

Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag auf rotes Terrain

30.09.25 16:10 Uhr
Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 97,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
82,97 EUR -1,92 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 97,82 USD ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 97,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 99,59 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.968 Stück gehandelt.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 10,70 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Uber-Aktie in Rot: Stadt Essen verbietet sehr niedrige Preise bei Fahrten

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

In eigener Sache

Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uber

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Uber

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.07.2019Uber HoldHSBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen