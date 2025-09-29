Uber Aktie News: Anleger schicken Uber am Nachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 97,82 USD.

Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 97,82 USD ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 97,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 99,59 USD. Von der Uber-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 347.968 Stück gehandelt.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 59,33 USD am 18.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uber einen Umsatz von 10,70 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Uber-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,91 USD fest.

