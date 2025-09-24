Uber Aktie News: Uber am Abend mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 99,97 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 99,97 USD. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 100,24 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 99,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.061.214 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 101,98 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Am 18.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 06.08.2025. Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte Uber einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 12,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,91 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Redaktion finanzen.net

