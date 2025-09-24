Uber Aktie News: Uber legt am Montagnachmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 99,14 USD.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 99,14 USD zu. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 99,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 99,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.861 Uber-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,98 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,86 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,33 USD ab. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 67,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Uber-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent auf 12,65 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Uber am 30.10.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
