Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 98,17 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 98,17 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 98,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 595.337 Uber-Aktien.
Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.
Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.
In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uber-Aktie
Uber-Aktie in Rot: Stadt Essen verbietet sehr niedrige Preise bei Fahrten
Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient
Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert
Übrigens: Uber und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uber
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uber
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.02.2023
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.09.2021
|Uber Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.2020
|Uber overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2020
|Uber Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.2019
|Uber Hold
|HSBC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uber nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen