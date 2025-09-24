DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,33 +0,5%Dow46.258 +0,7%Nas22.464 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1703 +0,3%Öl69,84 +0,3%Gold3.775 +0,7%
Uber im Fokus

Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend fester

26.09.25 20:24 Uhr
Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Abend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 98,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
83,79 EUR -0,12 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 98,17 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 98,34 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 595.337 Uber-Aktien.

Bei einem Wert von 101,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.12.2024 (59,33 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,65 Mrd. USD – ein Plus von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uber 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

