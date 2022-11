Uber Aktie News: Uber am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Uber 29,56 EUR

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die Uber-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 30,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 30,20 EUR. Die Uber-Aktie sank bis auf 29,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.547 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 42,21 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,44 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,42 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Uber am 01.11.2022 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ein EPS von 0,58 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.343,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 3.929,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Uber Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Uber dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,947 USD je Uber-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

