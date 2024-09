Uber Aktie News: Uber präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Uber-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 73,30 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Uber konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 73,30 USD. Zwischenzeitlich stieg die Uber-Aktie sogar auf 73,47 USD. Bei 72,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 391.578 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2024 bei 82,10 USD. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 12,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,09 USD ab. Abschläge von 45,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Uber wird am 06.11.2024 gerechnet.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Analyse gewährt Einblick: Das sind die Top-Positionen der Hedgefonds

Uber-Aktie sinkt: Millionen-Buße für Uber wegen Fahrerdaten-Übermittlung

Das waren die wertvollsten Unternehmen 2023