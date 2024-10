Uber Aktie News: Uber am Nachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 72,56 USD.

Die Uber-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 72,56 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 72,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,75 USD. Bisher wurden via New York 222.430 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,10 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 13,15 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 40,09 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2024 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,08 USD je Aktie belaufen.

