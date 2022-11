Uber Aktie News: Uber am Donnerstagmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Uber 29,38 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 29,50 EUR. Der Kurs der Uber-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 29,17 EUR nach. Bei 29,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 381 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 42,21 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 30,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 53,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 64,00 USD.

Uber gewährte am 01.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,61 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 8.343,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 112,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 3.929,00 USD umsetzen können.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.02.2023 präsentieren. Uber dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -5,033 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

