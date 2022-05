Uber Aktie News: Uber am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Uber 26,85 EUR

Der Uber-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04.05.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 26,44 EUR. Bei 26,36 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 27,10 EUR. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 4.523 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2021 bei 46,65 EUR. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 43,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Mit Abgaben von 1,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Uber-Aktie wird bei 64,00 USD angegeben.

Am 09.02.2022 äußerte sich Uber zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uber in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.778,00 USD im Vergleich zu 3.165,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,123 USD je Aktie aus.

