Uber Aktie News: Uber tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Uber gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 69,65 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Uber-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 69,65 USD ab. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,38 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 247.644 Uber-Aktien.

Am 05.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,10 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,09 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,93 Prozent auf 10,70 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2024 1,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

