Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 94,32 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 94,32 USD. Im Tief verlor die Uber-Aktie bis auf 93,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 95,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.093.060 Uber-Aktien.

Bei 97,71 USD erreichte der Titel am 10.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,59 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 59,33 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,10 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,65 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

