Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uber. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 96,07 USD abwärts.

Die Uber-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 96,07 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Uber-Aktie bis auf 95,85 USD. Bei 97,08 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 317.920 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uber-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 12,65 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Uber wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,91 USD je Aktie.

