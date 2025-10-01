Uber Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Uber

Uber im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 97,22 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 97,22 USD. Die Uber-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,60 USD nach. Bei 97,63 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.084.470 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uber-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,33 USD. Dieser Wert wurde am 18.12.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,97 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Uber-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,63 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12,65 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Uber 10,70 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 2,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

