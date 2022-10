Uber Aktie News: Uber am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Uber 28,78 EUR

Die Uber-Aktie notierte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 28,61 EUR. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 28,61 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,61 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,08 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,01 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,23 EUR ab. Abschläge von 48,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 USD.

Uber ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,58 USD erwirtschaftet worden. Uber hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.073,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.929,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -4,643 USD je Aktie in den Uber-Büchern.

Bezos Expedition: In diese Startups hat Jeff Bezos in 2022 bisher investiert

Fahrzeugkredite bedroht: ARK Invest-Chefin Cathie Wood warnt vor fallenden Autopreisen

Uber-Aktie verlustreich: Hacker erbeutet offenbar sensible Daten bei Uber

