Fokus auf Aktienkurs

Uber Aktie News: Uber am Donnerstagnachmittag gefragt

11.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Uber konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 95,82 USD.

Die Uber-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 95,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 95,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 94,56 USD. Zuletzt wechselten via New York 316.811 Uber-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 1,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

DatumRatingAnalyst
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
08.02.2023Uber OutperformRBC Capital Markets
17.11.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.09.2021Uber BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2020Uber overweightJP Morgan Chase & Co.
07.07.2020Uber OutperformRBC Capital Markets
22.07.2019Uber HoldHSBC
mehr Analysen