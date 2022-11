Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Uber 29,50 EUR

Um 04:22 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 28,27 EUR ab. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,99 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uber-Aktien beläuft sich auf 737 Stück.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 47,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 USD je Uber-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uber am 01.11.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uber ein Ergebnis je Aktie von -1,28 USD vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 8.343,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 72,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.845,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Uber wird am 08.02.2023 gerechnet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,038 USD je Uber-Aktie belaufen.

