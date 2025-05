Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Zuletzt konnte die Aktie von Uber zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 83,63 USD.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 83,63 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,47 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 801.580 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 87,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 54,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uber-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus.

Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Uber -0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,84 Prozent auf 11,53 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Uber am 05.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 USD je Uber-Aktie belaufen.

