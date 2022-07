Uber Aktie News: Uber am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Uber 20,99 EUR

Die Uber-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 09:22:00 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 20,87 EUR. Das Tagestief markierte die Uber-Aktie bei 20,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 42,21 EUR. Mit einem Zuwachs von 50,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 64,00 USD je Uber-Aktie aus.

Uber ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 136,10 Prozent auf 6.854,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.903,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Uber-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet.

Laut Analysten dürfte Uber im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -3,585 USD einfahren.

