Uber Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Uber

Der Uber-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 4,8 Prozent auf 19,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uber-Aktie bisher bei 19,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.762 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.07.2021 bei 43,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.06.2022 (19,75 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uber-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 04.05.2022 lud Uber zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.854,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 136,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.903,00 USD in den Büchern standen.

Die Uber-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,003 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

