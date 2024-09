Uber Aktie News: Uber gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 71,81 USD ab.

Die Uber-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 71,81 USD. Die Uber-Aktie sank bis auf 71,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,36 USD. Zuletzt wechselten via New York 443.027 Uber-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 82,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,33 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 40,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Uber veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,70 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Uber am 06.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,07 USD je Aktie.

