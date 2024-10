Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uber gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 82,24 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,2 Prozent auf 82,24 USD. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,23 USD ab. Mit einem Wert von 82,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 271.264 Uber-Aktien.

Am 12.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,09 USD am 27.10.2023. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 105,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2024 hat Uber in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uber ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,23 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Uber am 31.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Uber im Jahr 2024 1,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

