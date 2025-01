Uber Aktie News: Uber am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 68,35 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 68,35 USD. In der Spitze büßte die Uber-Aktie bis auf 67,80 USD ein. Bei 68,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.902.204 Uber-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2024 auf bis zu 87,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,28 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,99 USD ab. Mit einem Kursverlust von 19,55 Prozent würde die Uber-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Uber seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Uber ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,11 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,29 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Uber am 05.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Uber ein EPS in Höhe von 1,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

