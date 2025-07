Uber Aktie News: Uber am Nachmittag leichter

Kurs der Uber

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 90,28 USD abwärts.

Die Uber-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 90,28 USD. Das bisherige Tagestief markierte Uber-Aktie bei 90,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,18 USD. Zuletzt wurden via New York 335.929 Uber-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 7,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Uber ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uber -0,32 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,53 Mrd. USD ausgewiesen.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Am 12.08.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2025 2,91 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

