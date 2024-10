So bewegt sich Uber

Uber Aktie News: Uber verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

17.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uber-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 80,33 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 80,33 USD ab. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 79,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,00 USD. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 904.586 Aktien. Bei 87,00 USD markierte der Titel am 12.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,30 Prozent Plus fehlen der Uber-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,09 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,09 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gehen davon aus, dass Uber-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uber 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uber am 06.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,70 Mrd. USD gegenüber 9,23 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,10 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uber-Aktie Erste Schätzungen: Uber stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Teslas Robotaxi-Event: Elon Musk kündigt "Ereignis für die Geschichtsbücher" an Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com