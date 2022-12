Uber Aktie News: Uber behauptet sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Uber 23,54 EUR

Die Uber-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr bei 23,51 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Uber-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,51 EUR zu. In der Spitze fiel die Uber-Aktie bis auf 23,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 69 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 40,09 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 41,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 19,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 22,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Uber ein Ergebnis je Aktie von -1,28 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.343,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.845,00 USD umgesetzt.

Am 08.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Uber veröffentlicht werden.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -5,076 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com