Uber Aktie News: Uber am Mittag mit Aufschlag

Das Papier von Uber konnte um 21.06.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 21,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uber-Aktie bei 21,29 EUR. Mit einem Wert von 20,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Uber-Aktie belief sich zuletzt auf 7.851 Aktien.

Am 07.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 51,86 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.06.2022 bei 19,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 9,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 64,00 USD aus.

Uber gewährte am 04.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 6.854,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 136,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 2.903,00 USD umsetzen können.

Uber wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,018 USD je Uber-Aktie.

