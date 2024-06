Uber Aktie News: Uber zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Uber-Kurs

Die Aktie von Uber gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 70,30 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 70,30 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uber-Aktie bei 70,32 USD. Bei 69,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 254.868 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 82,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 16,79 Prozent zulegen. Bei 40,09 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,97 Prozent könnte die Uber-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Uber-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Uber am 08.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Uber ein EPS von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,13 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Uber am 30.07.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Uber im Jahr 2024 0,845 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

