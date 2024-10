Uber Aktie News: Uber am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Uber-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 78,62 USD. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,81 USD aus. Bei 78,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 253.714 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,00 USD an. Mit einem Zuwachs von 10,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 96,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Uber gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Uber mit einem Umsatz von insgesamt 10,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,93 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Uber die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,12 USD je Aktie.

