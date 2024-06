Uber Aktie News: Uber tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Uber gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 72,54 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Uber-Papiere um 15:53 Uhr 3,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uber-Aktie bisher bei 72,55 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,81 USD. Bisher wurden via New York 325.668 Uber-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.03.2024 markierte das Papier bei 82,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uber-Aktie somit 11,64 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 40,09 USD. Mit Abgaben von 44,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Uber-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2024 hat Uber die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Uber am 30.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uber-Aktie in Höhe von 0,860 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

