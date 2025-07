Uber Aktie News: Uber am Montagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uber. Das Papier von Uber legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 91,55 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uber nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 91,55 USD. In der Spitze legte die Uber-Aktie bis auf 92,33 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 251.969 Uber-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 97,71 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,73 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,99 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 66,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Uber-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uber am 07.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,32 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 11,53 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Am 12.08.2026 wird Uber schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Uber-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uber-Aktie

Erste Schätzungen: Uber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert