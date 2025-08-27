Uber Aktie News: Uber am Donnerstagabend fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Uber gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Uber-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 95,60 USD nach oben.

Um 20:06 Uhr sprang die Uber-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 95,60 USD zu. Kurzfristig markierte die Uber-Aktie bei 96,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 666.537 Uber-Aktien den Besitzer.

Bei 97,71 USD markierte der Titel am 10.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,21 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,33 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uber-Aktie 37,94 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Uber-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Uber veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Uber 12,65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Uber wird am 30.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Uber-Aktie.

Redaktion finanzen.net

