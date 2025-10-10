Uber Aktie News: Uber behauptet sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Uber. Im New York-Handel kam die Uber-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,03 USD.

Die Uber-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 96,03 USD. Die Uber-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,40 USD an. Bei 95,46 USD markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 342.988 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD an. Gewinne von 6,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 59,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 61,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Uber-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Uber ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uber 0,47 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 10,70 Mrd. USD umsetzen können.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Uber veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 USD je Uber-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

