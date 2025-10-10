Uber Aktie News: Uber am Freitagabend mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Uber. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 94,24 USD.

Die Uber-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 94,24 USD abwärts. Die Uber-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,34 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,19 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.248.818 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,98 USD. Derzeit notiert die Uber-Aktie damit 7,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 59,33 USD erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 58,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Uber-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uber im vergangenen Quartal 12,65 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uber 10,70 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Uber am 04.11.2025 präsentieren. Uber dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

In der Uber-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

