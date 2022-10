Uber Aktie News: Uber am Freitagmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Uber 27,69 EUR

Um 12:22 Uhr fiel die Uber-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 27,72 EUR ab. Die Uber-Aktie sank bis auf 27,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2 Uber-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 42,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uber-Aktie derzeit noch 34,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 30.06.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uber-Aktie 44,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 64,00 USD für die Uber-Aktie.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.073,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 105,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.929,00 USD in den Büchern standen.

Uber dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Uber-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uber 2022 einen Verlust in Höhe von -4,644 USD ausweisen wird.

