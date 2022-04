Uber Aktie News: Uber steigt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Uber 30,60 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 30,21 EUR zu. Die Uber-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 30,21 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,21 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116 Uber-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uber-Aktie liegt somit 38,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 USD.

Uber ließ sich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 82,56 Prozent auf 5.778,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.165,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 04.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 03.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Uber-Gewinn in Höhe von 0,122 USD je Aktie aus.

