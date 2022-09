Uber Aktie News: Uber reagiert am Nachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Uber 26,95 EUR

Die Uber-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 27,39 EUR. Bei 27,48 EUR markierte die Uber-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 861 Uber-Aktien umgesetzt.

Bei 42,21 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uber-Aktie 35,10 Prozent zulegen. Am 30.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uber-Aktie mit einem Verlust von 42,78 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,00 USD.

Uber ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uber vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 8.073,00 USD gegenüber 3.929,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --4,642 USD je Uber-Aktie.

