UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie UBS am Mittag mit Einbußen

Um 11:48 Uhr rutschte die UBS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,7 Prozent auf 18,02 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 17,86 CHF. Mit einem Wert von 18,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 5.361.551 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,85 CHF) erklomm das Papier am 06.03.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,57 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,87 CHF am 13.10.2022. Mit einem Kursverlust von 29,92 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die UBS-Aktie bei 23,57 CHF.

Am 31.01.2023 äußerte sich UBS zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.029,00 USD im Vergleich zu 8.732,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von UBS wird am 25.04.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 23.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2023 2,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

