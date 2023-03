UBS Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken UBS am Vormittag tief südwärts

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

Die UBS-Aktie notierte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 6,6 Prozent auf 16,72 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die UBS-Aktie bis auf 16,61 CHF. Mit einem Wert von 17,14 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.257.064 UBS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2023 bei 20,85 CHF. Mit einem Zuwachs von 19,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,87 CHF. Mit Abgaben von 20,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der UBS-Aktie wird bei 23,07 CHF angegeben.

Am 31.01.2023 äußerte sich UBS zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat UBS im vergangenen Quartal 8.029,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UBS 8.732,00 USD umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von UBS wird am 25.04.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,32 USD je Aktie belaufen.

