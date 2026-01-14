DAX25.419 +0,1%Est506.021 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,15 +1,3%Gold4.594 -0,1%
Über 50 E-Mails im Job am Tag - Deutlicher Anstieg

13.01.26 13:24 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berufstätigen in Deutschland bekommen immer mehr E-Mails. Im Durchschnitt landen jeden Tag 53 Nachrichten in den geschäftlichen Mail-Postfächern, ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Bei einer vergleichbaren Studie im Jahr 2021 lag die Zahl der beruflichen E-Mails pro Tag noch bei 26, vor zwei Jahren waren es durchschnittlich 40 E-Mails am Tag.

Für die Studie hat der Bitkom 1.002 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren befragt - darunter 532 berufstätige Internetnutzer. Die Studie ist repräsentativ.

Wichtigste Form der beruflichen Kommunikation

"Die E-Mail ist für viele nach wie vor die wichtigste Form der beruflichen Kommunikation. Sie ist gut etabliert, leicht zu bedienen und funktioniert zuverlässig", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Zudem basiert die E-Mail auf einer offenen Infrastruktur mit unabhängigen Anbietern und schafft keine Abhängigkeit von einzelnen Plattformen."

Ein Blick auf die Verteilung: Etwa jeder Siebte (14 Prozent) erhält täglich 100 oder mehr berufliche Mails. 22 Prozent bekommen täglich zwischen 50 und 100, und 46 Prozent zwischen 10 und 50 Mails. Nur 1 Prozent erhält weniger als 10 Mails am Tag./chd/DP/men