DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -3,0%Nas23.859 +0,9%Bitcoin98.393 +0,4%Euro1,1663 +0,1%Öl64,23 -2,3%Gold3.952 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ PayPal A14R7U Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nordex A0D655 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas leichter -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Cardano von vor 5 Jahren verdient hätten
Stellar: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht Stellar: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

28.10.25 18:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Oktober abgeschwächt - allerdings nicht so stark wie erwartet. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 94,6. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 93,2 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 95,6 von zunächst 94,2 revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 129,3 (Vormonat: 127,5), jener für die Erwartungen fiel auf 71,5 (74,4).

ADP: US-Privatsektor schafft in 4 Wochen per 11. Oktober im Schnitt 14.250 Stellen

Die US-Privatwirtschaft hat in den vier Wochen zum 11. Oktober durchschnittlich 14.250 neue Stellen geschaffen. Der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) erklärte, mit dieser Veröffentlichung einen Blick auf die Veränderungen in der Beschäftigung im Privatsektor zu einer Zeit zu werfen, in der der Shutdown der US-Bundesbehörden zu Verzögerungen bei anderen Arbeitsplatzindikatoren führt. Diese vorläufigen Schätzungen sollen vierwöchige gleitende Durchschnitte der jüngsten Veränderungen der Gesamtbeschäftigung in der Privatwirtschaft liefern.

Trump und Xi verhandeln Zollsenkung im Gegenzug für Fentanyl-Bekämpfung - Kreise

Die USA wären bereit, einige gegen China verhängte Zölle zu senken, wenn Peking im Gegenzug den Export von Chemikalien, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden, einschränkt. Dies sieht ein Handelsrahmen vor, den US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping am Donnerstag erörtern wollen, wie mit den Gesprächen vertraute Personen berichten. Es wird demnach erwartet, dass China sich zu strengeren Kontrollen des Exports von so genannten Vorläuferchemikalien verpflichtet, die zur Herstellung von Fentanyl verwendet werden.

Wer­bung

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Okt +5,4% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 14:00 ET (18:00 GMT)